Самолет с губернатором на борту экстренно сел в Нижнем Новгороде

«Садились очень быстро из-за пассажира, которому стало плохо. Только что к нам вышел пилот. В этом самолете летит губернатор», – сообщает издание 74.RU со ссылкой на пассажиров рейса. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился глава Челябинской области Алексей Текслер. К севшему самолету немедленно подъехала скорая. Предположительно, пассажирка, которой стало плохо во время полета, скончалась. Уточняется, что женщина летела в столицу на операцию. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате случившегося погибли два человека. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1