Россиянин запер соседку в комнате и поджег дверь

Житель Башкортостана запер соседку в комнате и поджёг дверь, сообщает телеграм-канал «Башкирия Online». По данным канала, злоумышленник хотел, чтобы она «сгорела заживо».

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20-летняя девушка из Октябрьского, спасаясь от огня, выпрыгнула в окно на пожарную лестницу – это случилось «на Академика Королёва». У пострадавшей, как уточняется, «несколько ожогов».

Пьяного соседа схватили очевидцы. Сообщается, что они держали его до приезда спасателей и полицейских.