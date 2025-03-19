Суд вынесет приговор «Гоше Крокодилу», расстрелявшему 6 человек в московской сауне

Дорогомиловский суд Москвы в ближайшие дни вынесет приговор в отношении Игоря Батенева, обвиняемого в расстреле шести человек в сауне на Бережковской набережной. Вердиктом присяжных он признан виновным.

Как уже сообщал «МК» Батенев, известный в определенных кругах как Гоша Крокодил, в ходе процесса пытался всячески давить на присяжных заседателей и свидетелей обвинения. Даже на последнем заседании выжившую во время расстрела девушку называли не иначе как «персонаж», намекая на якобы ее принадлежность к лицам с низкой социальной ответственностью. Также на суде присутствовала большая группа поддержки Батенева – мужчины в камуфляже. Тем не менее, как сообьщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, собранные Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта.