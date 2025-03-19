Жителя Подмосковья приговорили к трем годам за контрабанду военной радиостанции

Мещанский районный суд столицы вынес приговор в отношении жителя Подмосковья за контрабанду военной радиотехники в интернете. Ему назначили три года лишения свободы.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Мещанский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого жителя Московской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации иной военной техники). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Приговор суда в законную силу не вступил, — написали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в августе 2021 года фигурант опубликовал на одном из интернет-сайтов объявление о продаже военной радиостанции. Ее заказал гражданин иностранного государства. Для отправки товара обвиняемый заполнил таможенную декларацию, в которой написал недостоверную информацию о посылке. Однако вскоре технику заметили сотрудники таможни.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил до 18 июля заключение под стражей Тагира Узалова, обвиняемого в контрабанде. Узалов обвиняется по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Незаконная перевозка ядовитых и радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей».