Опубликованы первые кадры с найденной в Красноярском крае школьницей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры со школьницей из Ачинска, которая считалась похищенной. Девочка рассказала, что самостоятельно уехала в соседний город.

Ранее появилась информация, что в городе Ачинск (Красноярский край) неизвестные похитили школьницу и потребовали за нее выкуп в полмиллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

В СМИ появилось видео, которое предполагаемые похитители отправили отцу девушки. На записи она приносит извинения некому «дяде Юре по прозвищу Комар» за то, что якобы «позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей».

В СК и полиции сообщили, что девочка была найдена в городе Назарово. На записи, которую опубликовала Волк, у школьницы спрашивают, в порядке ли она. Девочка отвечает, что «на данный момент да». Также она подтвердила, что приехала в город самостоятельно.

Позже в Следственном комитете сообщили, что школьница стала жертвой телефонных мошенников, угрожавших ей расправой. Девочка следовала их указаниям - ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования преступников, на такси отправилась в город Назарово.

В Назарово она отправилась в интернет-кафе и до позднего вечера непрерывно переписывалась с мошенниками. Так как девочке было негде ночевать, она обратилась за помощью к администраторам заведения. Они помогли ей найти место для ночлега. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и личности мошенников.