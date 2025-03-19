Суд арестовал мужчину, зарезавшего свою жену в Подмосковье из-за ссоры

Суд заключил под стражу мужчину, который зарезал свою жену из-за конфликта в подмосковном городе Павловский Посад. Предположительной причиной ссоры стали слова женщины, что она разведется с подозреваемым и заберет детей.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

— Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что 16 марта 2025 года обвиняемый находился у себя в квартире, где во время конфликта на почве ревности, нанес ножом несколько ударов супруге. От полученных ранений женщина упала на пол и скончалась, — написали в Telegram-канале ведомства.

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва», обвиняемым оказался врач скорой помощи. Он якобы постоянно ссорился с супругой на почве ревности. По неподтвержденной информации, во время очередного конфликта женщина сказала, что уйдет от мужчины и заберет с собой четырех детей. Тогда фигурант взял оружие и нанес жертве несколько ударов.

Ранее сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение жительнице подмосковного Воскресенска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом своего сожителя. От полученных травм мужчина скончался.