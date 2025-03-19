Появились новые подробности о ситуации с пропавшей школьницей из Ачинска

Пропавшая 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края стала жертвой аферистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

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По словам собеседника агентства, девушка действовала по инструкциям, которые получила от злоумышленников. Они руководили ее действиями, направляя ее, подсказывая, где снимать видео и что говорить.

«Мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать», - подчеркнул источник агентства.

Ранее следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предоставило информацию о том, что 18 марта, примерно в 16:00 по московскому времени, 15-летняя девушка покинула дом в Ачинске. Через два часа после этого на телефон отца поступило видеообращение от неизвестного человека. В этом обращении дочь просила перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет, чтобы ее освободили. Правоохранительные органы инициировали расследование по факту незаконного удержания ребенка.

Затем сотрудники провели осмотр территории городского кладбища в Ачинске, где, по предварительным данным, было записано видеообращение пропавшей. В ходе осмотра были обнаружены лишь следы обуви девочки. Также был опрошен водитель такси, который сообщил, что школьница села в его автомобиль одна. На основании полученных сведений следователи сделали вывод, что девочка самостоятельно записала видео и находилась на кладбище одна в момент записи. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили девушку в квартире в соседнем городе Назарово. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.