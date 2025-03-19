Для отца устроившей стрельбу в брянской гимназии запросили 1,5 года колонии
Гособвинение попросило приговорить отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки Дмитрия Афанаскина к 1,5 года в колонии-поселении.
Об этом сообщил ТАСС прокурор Эдгард Лачинов в перерыве судебного заседания.
"С учетом того, какие последствия от этого преступления наступили <...> предлагал назначить наказание в виде лишения свободы на срок год шесть месяцев из двух лет возможных с отбыванием в колонии-поселения", - сказал он.