Журналисты рассказали подробности исчезновения детей, утонувших в Щербинке

Появились подробности смерти двоих детей, утонувших в пруду в поселке Щербинка Новой Москвы. Ребята якобы играли недалеко от своего дома, а затем неожиданно исчезли.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Девочка из многодетной семьи пошла гулять со своим другом вечером, до наступления темноты. Ребята ни разу не уходили за пределы знакомого им двора. Родители одноклассников забили тревогу примерно в 18 часов, когда приложение с геолокацией детей начало сбоить, а возле дома малышей не обнаружилось. На звонки они не отвечали, — написала газета MK.RU.

По данным источника, обеспокоенные родители пропавших организовали поиски ребят, но найти их не удавалось. Около полуночи отец одного из детей направился к заброшенной лесополосе. Там мужчина обнаружил небольшой пруд, о котором никто до этого якобы не знал и на картах не находил. В воде родитель заметил часть одежды утонувшего ребенка.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Спасти детей не удалось. Неясно, что привело их к водоему и как они смогли добраться до воды. В настоящее время правоохранители проводят расследование трагедии.