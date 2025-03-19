Льдина с 20 рыбаками оторвалась на Оке и уплыла, один человек провалился в воду

Льдина с 20 рыбаками откололась на реке Ока в Калуге и уплыла — один из мужчин упал в воду. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в ГУМЧС по Калужской области.

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Сообщается, что большинство рыбаков уже спасли и вытащили на берег — на льдине остались три человека. Видео с происшествия публикует МЧС России.

По данным службы спасения, после отрыва льдина размером 50х70 метров причалила к противоположному берегу Оки. Двое рыбаков пытались самостоятельно добраться до берега — в итоге один из них упал в реку. Его вытащили из воды, в результате происшествия никто не пострадал.

— На льдине находились примерно 20 человек. И один провалился. Благо, уже наши спасатели были на этой льдине в лодке и его вытащили. Спасли, — цитирует спасателей РИА Новости.

Вечером 18 марта в пруду в Щербинке обнаружили тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки. Предварительно, дети вышли на лед, провалились под воду и не смогли выбраться.