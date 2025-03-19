Россиянин не рассказал о знакомом террористе и попал под следствие

В Магасе задержан 20-летний местный житель, не сказавший полицейским о знакомом террористе и его преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Ингушетия.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

По данным следствия, в августе 2024 года мужчина встречался со знакомым местным жителем. Тогда он узнал, что тот является участником запрещенной в России международной террористической организации. Кроме того, он знал о том, что знакомый совершал особо тяжкие преступления террористического характера.

Фигурант не сообщал об этом правоохранителям.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.