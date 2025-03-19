Россиянин пришел в школу на разборки с учителем и внезапно умер

В одной из школ Каменска-Уральского произошло ЧП: в учебном заведении внезапно умер родитель ученика.

© Яндекс.Карты

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родителей школьников.

«Он упал на лестнице, было много крови, приехала скорая. Сказали, что мужчина умер», — рассказала одна из родительниц.

По словам женщины, мужчина пришел разбираться с учителем, который якобы оскорблял детей.

Директор образовательного учреждения подтвердила факт случившегося. Она также опровергла информацию о конфликте между мужчиной и учителем, который якобы предшествовал ЧП.