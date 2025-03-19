В Хабаровском крае при ликвидации пожара пострадали огнеборцы

Семь человек, включая сотрудников экстренных служб, пострадали во время тушения пожара в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщила региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

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По информации надзорного ведомства, утром на территории авто-кооператива «Комплектатор» на улице Вокзальной загорелся гараж. На место прибыли огнеборцы и приступили к ликвидации пламени, но в этот момент произошел «хлопок паров бензина».

«В результате <...> получили ожоги хозяин гаража, а также шестеро пожарных», — говорится в заявлении.

Из него следует, что пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь. Пожар, в свою очередь, был ликвидирован.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.

В ночь на 19 марта в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на улице Чехов в Хабаровске, произошел пожар площадью 30 квадратных метров. Из здания был эвакуирован 21 человек, включая четырех детей.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб потушили возгорание. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, в доме оказались повреждены квартира на восьмом этаже и два балкона.