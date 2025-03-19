Силовики задержали женщину, пытавшуюся разбить двери подмосковного ТЦ мусоркой

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая, будучи пьяной, пыталась разбить входные двери одного из ТЦ подмосковной Балашихи.

Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ночью стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» на охраняемый объект, расположенный в микрорайоне Железнодорожный. Выяснилось, что находившаяся в состоянии опьянения неизвестная привлекла внимание охранника своим неадекватным поведением. Сначала гражданка громко кричала и нецензурно выражалась, после чего взяла мусорный бак и несколько раз ударила им по стеклянной входной двери, — написали в Telegram-канале ведомства.

После задержания женщину доставили в отдел полиции. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в столице пьяного мужчину, проникшего в квартиру своей возлюбленной для примирения.