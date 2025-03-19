Силовики задержали женщину, пытавшуюся разбить двери подмосковного ТЦ мусоркой

Вечерняя Москва

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая, будучи пьяной, пыталась разбить входные двери одного из ТЦ подмосковной Балашихи.

Силовики задержали женщину, пытавшуюся разбить двери подмосковного ТЦ мусоркой
© РИА Новости

Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ночью стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» на охраняемый объект, расположенный в микрорайоне Железнодорожный. Выяснилось, что находившаяся в состоянии опьянения неизвестная привлекла внимание охранника своим неадекватным поведением. Сначала гражданка громко кричала и нецензурно выражалась, после чего взяла мусорный бак и несколько раз ударила им по стеклянной входной двери, — написали в Telegram-канале ведомства.

После задержания женщину доставили в отдел полиции. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в столице пьяного мужчину, проникшего в квартиру своей возлюбленной для примирения.

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