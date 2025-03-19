В Московском аэропорту обнаружили посылку с 50 килограммами наркотиков

В аэроопорту Шереметьево таможня пресекла контрабанду 50 килограммов наркотиков из Стамбула. Запрещенные вещества в ведрах везли под видом растительных экстрактов в товарной партии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) на официальном сайте.

Как уточнили в ведомстве товар предназначался для компании по производству пищевых добавок, как экстракт каннабидиола без запрещенных в составе веществ. Однако экспертиза показала, что это наркотики.

Позже выяснилось, что руководителем производства был 47-летний генеральный директор фирмы. Уточняется, что добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по России.

При обыске в квартире подозреваемого в столице правоохранители обнаружили три килограмма наркотиков и еще два нашли на складе, где производили продукт. По словам задержанного, он был уверен в легальности своего товара.

В его отношении возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Накануне сообщалось, что сотрудники МВД и службы безопасности транспортно-логистической компании раскрыли схему маскировки и продажи наркотиков на Дальнем Востоке. Всех подозреваемых уже задержали.