Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли

15-летнюю школьницу, якобы пропавшую в Ачинске Красноярского края, нашли. Как сообщает RT, об этом заявили в Следственном комитете.

Все это время школьница находилась в съемной квартире в городе Назарово. В ближайшее время ее доставят в отделение полиции в Красноярск, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, что 18 марта 15-летняя жительница Ачинска ушла из дома. Через 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение от дочери, записанное на кладбище. В нем она озвучила требования «похитителей» — 500 тысяч рублей в качестве выкупа. Кроме того, она извинилась перед некими мужчинами за обман.

Похищенная 15-летняя девочка извинилась перед «Вагнером» на видео с кладбища

Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Позднее СК сообщил, что школьница в одиночестве доехала до кладбища — об этом рассказал опрошенный правоохранителями таксист.