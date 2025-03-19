В Белгороде арестован обвиняемый в хищении при строительстве опорных пунктов

Свердловский районный суд Белгорода избрал обвиняемому, фирма которого должна была строить оборонительные сооружения, меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Следствие квалифицировало действия директора строительной фирмы Петрякова как мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель заключил с должностными лицами регионального "Управления капитального строительства" договор по строительству дополнительных взводных опорных пунктов на территории Белгородской области.

После выполнения работ заказчику были предоставлены отчетные документы, в которые были включены заведомо ложные сведения о выполнении отдельных работ и их стоимости. За работы юридическое лицо получило на расчетный счет бюджетные денежные средства.

Из них свыше 11,5 миллионов рублей были перечислены в качестве оплаты фактически невыполненных работ.

Следствие ходатайствовало перед судом о заключении Петрякова под стражу. Суд удовлетворил ходатайство. По 13 мая 2025 года включительно обвиняемый будет находиться под стражей.