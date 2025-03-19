На Кубани нарастили группировку по тушению пожара на нефтебазе

Группировку по тушению возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, возникшего в результате падения обломков беспилотника, нарастили до 227 человек и 99 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в тушении были задействованы 179 человек и 54 единицы техники.

"В первую очередь значительно увеличили количество задействованной техники, она уже приступила к работе. По состоянию на 10:30 [мск] в борьбе с огнем участвуют 227 человек и 99 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ночь на среду в станице Кавказской Кавказского района Краснодарского края была отражена атака беспилотников киевского режима, на расположенной рядом со станицей нефтебазе из-за падения обломков произошел пожар, был поврежден трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения, пожару присвоен четвертый ранг сложности, с нефтебазы были эвакуированы 30 человек дежурной смены. В течение ночи произошла утечка из одного резервуара с последующим возгоранием нефтепродуктов, площадь пожара возросла до 1,7 тыс. кв. м.