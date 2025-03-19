СК ходатайствуют об аресте стендап-комика Останина, высмеивавшего участников СВО

Следственный комитет Москвы требует арестовать стендап-комика Артемия Останина, пошутившего про участника СВО на концерте.

© YouTube / Артемий Останин

Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. <...> Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы, — написали в Telegram-канале ведомства.

Останин был задержан 18 марта при попытке пересечь границу России и был доставлен в Москву. В отношении юмориста возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды. Останин попытался оправдаться за неудачную шутку, но это ему не помогло. Подробности скандала — в материале «Вечерней Москвы».