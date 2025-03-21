В Дзержинске из-за атаки со стороны ВСУ ранены двое жителей

Два мирных жителя Дзержинска, который входит в состав городского округа Горловка в ДНР, пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава округа Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что в Горловке с начала суток отмечены два случая ударов украинских беспилотников по жилым домам. Один из дронов влетел в квартиру.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики зафиксировало с начала суток два обстрела города со стороны ВСУ. Применялась 155-мм артиллерия и беспилотники.