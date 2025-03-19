В Подмосковье многодетный отец зарезал жену на глазах дочери

В Электрогорске многодетный отец зарезал свою жену на глазах дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

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Инцидент произошел 16 марта. Пьяный мужчина на кухне несколько раз ударил жену ножом, от полученных ранений она скончалась. Все это произошло на глазах у их 16-летней дочери.

Сообщается, что помимо дочери-подростка у обвиняемого и погибшей остались еще четверо несовершеннолетних детей. Решение вопроса об их дальнейшей судьбе находится на контроле Павло-Посадской городской прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Суд с учетом позиции представителя прокуратуры избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 16 мая 2025 года.