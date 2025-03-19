Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 "квадратов"

Пожар на нефтебазе в станице Кавказской на Кубани разросся до 1700 квадратных метров, загорелись нефтепродукты из резервуара. Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, увеличили и группировку сил для тушения.

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По данным властей региона, ночью, когда огонь уже охватил трубопровод после падения украинского беспилотника, произошла утечка из ближайшего резервуара, пламя перекинулось и на них.

"Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем", - отметили в оперштабе Кубани.

Изначально площадь пожара составляла лишь 20 "квадратов".

Сейчас пожар тушат 179 специалистов с использованием 54 единиц техники. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника на территории нефтебазы в станице Кавказской в ночь на 19 марта загорелся трубопровод, соединяющий резервуары с нефтепродуктами. С базы эвакуировали 30 человек персонала. Работу нефтебазы приостановили.