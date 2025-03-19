Появились подробности о родителях похищенной в Ачинске школьницы

Родители 15-летней девочки, похищенной в Красноярском крае, - «обыкновенные предприниматели», семья считается обеспеченной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

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Ранее в СК сообщили, что в городе Ачинск неизвестные похитили школьницу и потребовали за нее выкуп в полмиллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия.

В СМИ появилось видео, которое предполагаемые похитители отправили отцу девушки. На записи она приносит извинения некому «дяде Юре по прозвищу Комар» за то, что якобы «позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей». Источник РИА Новости в СК рассказал о семье девушки.

«Родители - обыкновенные предприниматели. Семья нормальная, обеспеченная, конфликтов в семье не было», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, девочка «характеризуется абсолютно положительно преподавателями». В школе у нее также ни с кем не было конфликтов.