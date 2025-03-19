В Ачинске обследовали кладбище, где пропавшая девочка записала видео о похищении

Следователи поделились подробностями работы над уголовным делом о предполагаемом похищении 15-летней девочки в Ачинске Красноярского края.

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Сотрудники СК вычислили и осмотрели место на кладбище, где было записано видеообращение школьницы к родителям. Там обнаружены следы обуви пропавшей девочки - других отпечатков нет.

Найден и допрошен водитель такси, привозивший девушку к погосту. По его словам, она села в машину одна, без сопровождающих. В пути девочка не разговаривала, однако шофер заметил, что она в наушниках.

"Следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя сама изготовила видеозапись и одна находилась на кладбище", - проинформировали в СК.

Сыщики отрабатывают все версии исчезновения девушки.

Ранее в среду пресс-службы главков СК и МВД по Красноярскому краю сообщили об исчезновении 15-летней жительницы Ачинска. Она ушла из дома накануне около 16 часов, а затем ее родители получили видеозапись: девочка попросила родителей перечислить на указанный банковский счет полмиллиона рублей - похитители обещали отпустить подростка после получения выкупа.

В поисках пропавшей школьницы участвуют более 150 поднятых по тревоге сотрудников полиции и несколько десятков волонтеров. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека.