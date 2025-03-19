Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв в жилом доме на севере Москвы произошел из-за разгерметизации аэрозольного баллона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Судя по фото с места происшествия, взорвался баллон для заправки зажигалок. Квартира получила повреждения, данных о пострадавших не поступало. Савеловская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилом доме на улице Нижняя Масловка. В квартире были выбиты стекла и повреждена межкомнатная перегородка.