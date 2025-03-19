Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

В Москве украинские мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

По данным канала, 73-летней женщине позвонили под видом оператора сотовой связи и сообщили о повреждении телефонной линии в результате атаки дронов. Для оформления заявки на ремонт они попросили предоставить данные СНИЛС. После получения информации мошенники отключились, но через некоторое время с ней связались якобы сотрудники военной прокуратуры, которые запугали пенсионерку утечкой персональных данных в структуры недружественных стран. Чтобы все исправить, ей предложили отправить сбережения на безопасный счет и задекларировать их.

Пострадавшая собрала деньги в размере 1,3 миллиона рублей и передала курьерам. Только после этого она заподозрила обман и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали посредников телефонных мошенников с Украины.