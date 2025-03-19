Появилось новое видеообращение 15-летней девочки, похищенной неизвестными в Ачинске Красноярского края. Кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Утверждается, что ролик передали журналистам сами похитители, которые вышли с ними на связь. На видео школьница плачет. Она назвала текущую дату и время, добавив, что с ней все хорошо.

«Я очень соскучилась по родителям. И очень сильно хочу домой», — сказала похищенная.

Напомним, что 18 марта 15-летняя жительница Ачинска ушла из дома. Через 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она озвучила требования похитителей — 500 тысяч рублей в качестве выкупа. Кроме того, она извинилась «перед дядей Юрой» за «обман на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилетов». Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, поиски злоумышленников продолжаются.