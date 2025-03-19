Неизвестные требуют выкуп в полмиллиона рублей за школьницу в Ачинске

Неизвестные похитили 15-летнюю девочку в городе Ачинск. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, с родителей пропавшей потребовали выкуп в 500 тысяч рублей.

По предварительной информации, 18 марта девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Через 2 часа на телефон отца от неизвестного абонента в мессенджере поступило видеообращение дочери, в котором она говорит о необходимости выкупа.

По данным Telegram-канала Baza, на присланном видео девочка сидит в слезах на кладбище. Она просит прощения перед «дядей Юрой по прозвищу Комар», за то, что она «позволила себе его обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилетов». После она извинилась перед «Вагнером» и сказала, что за ней приехал «дядя Сережа» и забирает ее с собой.

Возбуждено уголовное дело по п «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Пропавшую ищут. Ее приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в белый пуховик с капюшоном, джинсы и кроссовки черного цвета.