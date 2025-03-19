В квартире в Москве прогремел взрыв

В одной из квартир жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве утром 19 марта прогремел взрыв.

Об этом сообщают очевидцы.

«Происшествие случилось на улице Нижняя Масловка. В спецслужбы обратился очевидец», — передает РЕН ТВ.

По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену, однако все находившиеся в квартире остались невредимы.

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Предварительно установлено, что причиной взрыва не мог быть бытовой газ. Однако официальной информации еще нет. На месте работаю спецслужбы.