Задержан мэр Стамбула

Турецкая полиция задержала оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает телеканал NTV.

Прокуратура выдвинула против мэра и сотрудников его администрации обвинения в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Отмечается, что в доме Имамоглу в районе Сарыер на севере Стамбула продолжается обыск.

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Градоначальник был сначала доставлен на медицинское освидетельствование, как того требует протокол. По информации телеканал CNN Türk, после этого он доставлен в суд.