В Новой Москве в пруду обнаружили тела двух детей

Тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти обнаружили в пруду в Щербинке в Новой Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вчера вечером в пруду в Щербинке обнаружены тела малолетних - восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети вышли на водоем, провалились под лед и не смогли самостоятельно выплыть.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.