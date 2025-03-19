Около 30 килограмм запрещенных веществ изъяли в нарколаборатории в Ленобласти

Незаконная деятельность по производству наркотиков пресечена в Ленинградской области. Задержаны двое злоумышленников из Смоленской области, организовавших нарколабораторию.

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые арендовали дом в одном из поселков Ломоносовского района Ленинградской области, где наладили выпуск запрещенных веществ и наняли на работу местного жителя.

Сотрудники полиции, получившие оперативную информацию о преступной деятельности, задержали злоумышленников. В доме обнаружено 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, доказывающие факт нарушение закона.

По результатам исследования первых двух пакетов вещества уже установлено, что в них находится синтетический наркотик метадон массой более 1,5 кг. Экспертиза изъятого продолжается.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Двое фигурантов дела заключены под стражу, их работнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.