Около 30 килограмм запрещенных веществ изъяли в нарколаборатории в Ленобласти
Незаконная деятельность по производству наркотиков пресечена в Ленинградской области. Задержаны двое злоумышленников из Смоленской области, организовавших нарколабораторию.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые арендовали дом в одном из поселков Ломоносовского района Ленинградской области, где наладили выпуск запрещенных веществ и наняли на работу местного жителя.
Сотрудники полиции, получившие оперативную информацию о преступной деятельности, задержали злоумышленников. В доме обнаружено 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, доказывающие факт нарушение закона.
По результатам исследования первых двух пакетов вещества уже установлено, что в них находится синтетический наркотик метадон массой более 1,5 кг. Экспертиза изъятого продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Двое фигурантов дела заключены под стражу, их работнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников", - отметила Ирина Волк.