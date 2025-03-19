Осужденный за убийство Немцова добился перевода в Чечню

Осуждённый по делу об убийстве 27 февраля 2015 года политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева», — пишет агентство.

Суд установил, что нахождение исправительного учреждения на удалённом расстоянии лишает осуждённого возможности поддерживать личные связи с семьёй. В пользу него также взыскали 5 тыс. рублей.

По данным агентства, осуждённый счёл, что исполнение судебного решения затянулось сверх разумных сроков, и потребовал компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Однако Московский городской суд установил, что ФСИН исполнила перевод в установленные сроки, поэтому в удовлетворении иска о компенсации было отказано.

Ранее сообщалось, что пожизненно осуждённый фигурант дела о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году судился с ФСИН за пыль и отсутствие солнца.