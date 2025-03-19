В РФ самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Транспортные прокуроры Сибири выясняют обстоятельства авиаинцидента, произошедшего с пассажирским лайнером авиакомпании "Сибирь", летевшим из Новосибирска в Братск Иркутской области.

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По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в среду рано утром. Экипаж воздушного судна Embraer 170 принял решение вернуться в международный аэропорт Толмачево. Предварительно - техническая неисправность самолета.

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Уточняется, что на борту судна находились 74 пассажира и четверо членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, точные причины авиаинцидента сейчас выясняются. Пассажиры с борта судна находятся в здании аэровокзала, решается вопрос об их доставке в Братск.