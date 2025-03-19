Российская фирма уклонилась от таможенных платежей на полмиллиарда рублей

В Хабаровске возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

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Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Согласно версии следствия, руководитель фирмы заключил с иностранной компанией контракт и организовал поставку мяса птицы из-за границы.