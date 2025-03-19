Российская фирма уклонилась от таможенных платежей на полмиллиарда рублей

В Хабаровске возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Согласно версии следствия, руководитель фирмы заключил с иностранной компанией контракт и организовал поставку мяса птицы из-за границы.
«В течение 2024 года фирма получала льготы на ввоз в Россию мяса кур, предназначенного для переработки либо для передачи в производство мясной продукции иным организациям. Однако фактически птица дальнейшей переработке не подвергалась, в связи с чем льгота применялась неправомерно», — говорится в публикации. Сумма всех неуплаченных платежей за четыре тонны мяса составила более 500 миллионов рублей.