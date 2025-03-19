Российский регион подвергся атаке беспилотников

Станица Кавказская в Краснодарском крае подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

По его данным, в результате падения обломков дронов загорелась расположенная неподалеку нефтебаза. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, пожару присвоен 4 ранг сложности. К тушению огня привлечены 105 человек и 45 единиц техники.

«Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена», — говорится в сообщении. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, который возник в результате атаки ВСУ, полностью ликвидировали.