Мошенники начали переводить россиянам деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Злоумышленники предлагают за вознаграждение или процент переводить деньги дальше, якобы победителям лотереи. В действительности так преступники осуществляют движение денежных средств, полученных незаконным путем.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки с 1 октября будут обязаны добавить в свои мобильные приложения специальную кнопку, которая позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку об операциях для обращения в полицию, что упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.