МЧС: в Хабаровске вспыхнула многоэтажка на улице Чехова

На улице Чехова в Хабаровске вспыхнул многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Вызов поступил около 9 часов утра. На месте работают 4 единицы техники и 12 человек. В квартире на 8 этаже горит мебель и балкон. Пожарные проводят эвакуацию людей и ликвидацию возгорания", — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что возгорание было локализовано. Всего горящие здание покинул 21 человек, в том числе четверо детей. Часть жителей смогли покинуть дом самостоятельно. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара пока неизвестны.

Недавно в торговом центре (ТЦ) "Мега" в Ростове-на-Дону произошел пожар на фудкорте, эвакуировали 500 человек. До этого в столице республики Хакасия, Абакане, на площади в 200 "‎квадратов" горел ТЦ. По данным МЧС, загорелось здание на улице Пушкина. Огонь тушили 32 сотрудника МЧС.