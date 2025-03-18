В Санкт-Петербурге произошла поножовщина у метро

В Санкт-Петербурге произошла поножовщина у станции метро, один мужчина пострадал. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Отмечается, что конфликт возник у входа на станцию метро «Обводный канал». В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку, а потом и в поножовщину. В итоге, один из участников конфликта получил ножевое ранение в живот.

По информации телеканала, сейчас 31-летний пострадавший находится под наблюдением врачей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, при этом мужчина остается в сознании.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее 16-летний юноша из Юрги устроил поножовщину прямо в школе.