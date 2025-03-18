Россиянка украла три бутылки водки и отправилась в колонию на 3,5 года

В Петербурге женщина украла три бутылки водки и получила срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Установлено, что женщина, которую ранее оштрафовали на 3 тысячи рублей по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, в октябре 2024 года украла из магазина в Кронштадте бутылку водки. Через некоторое время злоумышленница вернулась в ту же торговую точку, чтобы похитить еще две бутылки водки. В этот раз ее окликнул сотрудник, потребовавший вернуть товар, но женщина скрылась. Вынесенным без оплаты алкоголем она распорядилась по собственному усмотрению.

В ее отношении возбудили уголовное дело по ст.158.1 УК РФ и ч.1 ст.161 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Ее немедленно взяли под стражу в зале суда.