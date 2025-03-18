Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова еще на месяц – до 23 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Также арест был продлен двум фигурантам дела в отношении Иванова – бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину. После этого решение о продлении меры пресечения будет принимать Мосгорсуд, где уже рассматривается дело Иванова о растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

В ходе заседания также выяснилось, что у Иванова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, он разведен и имеет три высших образования. Кроме того, адвокаты предоставили его положительную характеристику из Минобороны и информацию о том, что его заграничный паспорт находится в ведомстве.

Кроме того, суд в течение более 15 минут огласил список наград Иванова. После того как были перечислены все регалии, следователь СК заявил, что в уголовном деле имеется ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве.

В связи с этим он считает, что процесс должен пройти в закрытом от журналистов режиме. Его поддержал прокурор, однако адвокаты настаивали на открытом судебном разбирательстве. Суд, выслушав все стороны, согласился с мнением следствия.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

Он был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.