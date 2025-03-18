Жительница Волгограда выпала из окна пятого этажа во время уборки. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградской больницы.

Согласно имеющейся информации, женщина мыла окна на пятом этаже, но потеряла равновесие и упала на землю. В результате падения она осталась жива, но получила многочисленные тяжелые травмы, которые характерны для такого рода повреждений. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, однако ее состояние удалось стабилизировать.

«Пациентке провели исследование в объеме: компьютерная томография головы, позвоночника, груди, брюшной полости и таза, УЗИ грудной клетки и брюшной полости, а также было проведено рентгенологическое исследование. Медики остановили внутреннее кровотечение. В итоге, состояние пациентки удалось стабилизировать.После купирования шокового состояния, было принято решение о проведении оперативного вмешательства», — сообщили представители больницы.

Отмечается, что операция длилась на протяжении несколько часов. В результате жизнь пострадавшей удалось спасти. При этом, медики также дают положительный прогноз на дальнейшее восстановление женщины — по мнению врачей, уже через несколько недель она сможет передвигаться на костылях, а через полгода начнет ходить самостоятельно.

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