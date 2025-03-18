МО РФ сообщило о крушении вертолета Ми-28 в Ленобласти

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над Ленинградской областью. Экипаж погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел во вторник, 18 марта, у деревни Шуговицы в Волосовском районе Ленобласти.

На кадрах, опубликованных очевидцами, на заснеженном поле догорают обломки вертолета, стоят машины и спецтехника.

На месте работают пожарно-спасательные службы Ленобласти. Ведется расследование причин и обстоятельств ЧП.