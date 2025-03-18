На Алтае двое детей подожгли квартиру с двухлетним братом

В городе Камень-на-Оби в Алтайском крае двое детей 9 и 11 лет подожгли квартиру, чтобы отомстить маме за взбучку из-за плохих оценок, но только потом вспомнили, что там оставался их 2-х летний брат. Об этом жутком случае сообщает телеграм-канал Baza.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел 15 марта, когда мама детей ушла в магазин. Старшие братья решили поджечь квартиру и отправиться к бабушке в деревню. Они подожгли подготовленные для ремонта обои, оделись и ушли. Однако спустя 10 минут вспомнили, что в квартире оставался младший брат.

Когда ребета вернулись к дому, квартира уже полыхала. К счастью, соседи заметили пожар с первых минут, услышали плач ребенка и вынесли его.

По данным журналистов, старших братьев после разбирательства отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.