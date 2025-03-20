Два фигуранта дела Тимура Иванова признали вину

Проходящие по делу о получении взятки бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин признали вину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Во время заседания Басманного суда Москвы представитель Следственного комитета заявил, что генеральный директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин признал вину, сообщив о новом коррупционном эпизоде, и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело будет выделено в отдельное производство, и он пойдет под суд первым.

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Другой фигурант, совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин признал свою вину в даче взятки Иванову, но о новых коррупционных эпизодах не рассказал и досудебного соглашения не заключил.

18 марта сообщалось, что суд до конца апреля продлил срок ареста экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Ранее сообщалось, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи.