Медики госпитализировали нижегородца после употребления лимонада из магазина

Житель Нижнего Новгорода выпил покупной лимонад, после чего экстренно попал в больницу. Ситуацией заинтересовался региональный Следком.

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Как рассказали в пресс-службе нижегородского СУ СК, ведомство организовало доследственную проверку после отравления местного жителя. По предварительным данным, молодой человек попал в больницу из-за покупного напитка.

– В марте текущего года молодой человек, после употребления лимонада, приобретенного в одном из магазинов города Нижнего Новгорода, почувствовал недомогание и был госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в Следкоме.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Как уточняет ИА "Время Н", прокуратура Нижегородской области также взяла на контроль расследование данного инцидента. Стражи порядка дадут оценку исполнению законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.