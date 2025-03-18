Двое рабочих упали со здания на стройке в Зеленограде

Двое рабочих упали с высоты здания на стройке в Зеленограде. Их госпитализировали. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — добавила она.

Ранее на северо-западе Москвы 37-летний рабочий упал с большой высоты и скончался на месте от полученных травм.