СК показал первые кадры с задержанным комиком Останиным

Стендап-комик Артемий Останин заявил в ходе первого допроса, что не желал оскорбить кого-либо. Видео опубликовано в Telegram-канале столичного главка СК России.

Останина задержали на аэровокзале в Минске сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии.

Стендапер сбрил бороду и состриг волосы в надежде незаметно покинуть Россию, но правоохранители опознали его, задержали, вручили в качестве подарка мясорубку (отсылка на одну из шуток), а после передали российским коллегам.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения», — отметил артист.

По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый в ходе публичного выступления в Москве высказывал «враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».

Комик Останин опроверг слухи о связи своей шутки с СВО

Останину, задержанному за враждебные высказывания в адрес участника СВО, грозит штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).