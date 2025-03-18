В поселке Остроленский вода покинула все затопленные участки

Паводковые воды покинули все приусадебные участки в поселке Остроленский Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Вода покинула территорию поселка Остроленский Нагайбакского района. Подтопленных приусадебных участков нет", - сказали в пресс-центре.

Во вторник со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщалось, что пик весеннего половодья начался в регионе на две-три недели раньше обычных сроков. Паводковые явления наблюдаются в семи районах региона. Министр общественной безопасности области Александр Гриб выехал в Ашу для координации противопаводковых мероприятий.