В Греции на территории кампуса нашли мертвым студента из России

Илья Родин

В Афинах на территории студенческого городка обнаружили тело студента из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В Греции на территории кампуса нашли мертвым студента из России
© РИА Новости

Инцидент произошел во вторник, 18 марта, на территории кампуса Афинского университета имени Каподистрии в районе Зографу.

Студенту было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus. Его тело обнаружил охранник. Он сразу же позвонил в экстренные службы, пояснили журналисты.

В дипмиссии России в Афинах отметили, что информации от греческих властей не получали, сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

«Посольство России разбирается с появившимися сообщениями о гибели студента, предположительно из России. Греческие власти нам ничего об этом пока не сообщали. Документов о происшествии мы не получали. Будем с греческими властями изучать вопрос», — пояснили дипломаты.

Полиция ведет расследование причин и обстоятельств произошедшего.