В Греции на территории кампуса нашли мертвым студента из России

В Афинах на территории студенческого городка обнаружили тело студента из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник, 18 марта, на территории кампуса Афинского университета имени Каподистрии в районе Зографу.

Студенту было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus. Его тело обнаружил охранник. Он сразу же позвонил в экстренные службы, пояснили журналисты.

В дипмиссии России в Афинах отметили, что информации от греческих властей не получали, сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

«Посольство России разбирается с появившимися сообщениями о гибели студента, предположительно из России. Греческие власти нам ничего об этом пока не сообщали. Документов о происшествии мы не получали. Будем с греческими властями изучать вопрос», — пояснили дипломаты.

Полиция ведет расследование причин и обстоятельств произошедшего.